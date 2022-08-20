Патяшина: Дети и учителя с признаками ОРВИ не должны допускаться к занятиям

Дети и учителя с признаками ОРВИ не должны допускаться в образовательные учреждения. Данная мера распространяется и на родителей, посещающих собрания, сообщила на брифинге в Кабмине РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики напоминала, что в новом учебном году продолжает действовать ежедневный «фильтр». Прежде чем попасть в школу, детям и учителям должны измерять температуру. Если есть хоть малейшие признаки заболевания, учащихся и сотрудников школы отправят домой.

«Утренние фильтры – это обязательное санитарное требование для всех учебных заведений. Стоит отметить, что помимо повышения температуры при первых признаках заболевания, может быть кашель, покраснения глаз, насморк. Это тоже повод для того, чтобы не допустить в школу как детей, так и сотрудников», – резюмировала Патяшина.