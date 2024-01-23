Минниханов поручил строго следить за долгами по аренде госземли

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил строго следить за объемом задолженности по аренде земли и имущества, которые находятся в государственной собственности. Об этом он сказал на коллегии Минземимущества РТ.

«Имеется такая проблема, как задолженность по арендной плате за муниципальное имущество. Эти цифры были названы. Я обязываю министерства и глав, чтобы очень внимательно смотрели. Если есть такие случаи, должна быть претензионная исковая работа», – сказал Раис Татарстана.

На коллегии глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин сообщил, что за прошлый год задолженность в муниципальных бюджетах по арендным платежам выросла до 301 млн рублей, большая часть которых – по земельным участкам. По имуществу задолженность снизилась на 7 млн рублей, а по земельным участкам выросла на 40 млн рублей. Наивысший уровень задолженности показывают Казань, Набережные Челны, а также Нижнекамский, Чистопольский, Агрызский районы.

Ранее стало известно, сколько составили доходы от госсобственности Татарстана за 2023 год.