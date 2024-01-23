Доходы от госсобственности Татарстана превысили 15 млрд рублей за прошлый год

Доходы от использования госсобственности в Татарстане за прошлый год составили 15,5 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава Минземимущества республики Фаниль Аглиуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Доходы от использования государственной муниципальной собственности составили 15,5 млрд рублей. В республиканский бюджет поступило 8 млрд 108 млн рублей. Преобладают возобновляемые доходы, их доля 98,6%, при этом 87% доходов – это аренда земли», – сообщил министр.

В местные бюджеты за 2023 год поступило 7,4 млрд рублей. Наибольший удельный вес – это доходы от аренды и реализации земельных участков.