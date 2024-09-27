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Минниханов поручил создать в Татарстане комплексные центры культуры
Назрела необходимость проработать вопрос создания комплексных центров культуры, объединяющих в себе сразу несколько направлений – музейное, библиотечное, театральное и клубное дело, сферу образования. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«Хороший пример – Елабужский музей заповедник, который фактически является межмуниципальным центром. Поручаю Министерству культуры подготовить соответствующие предложения», – сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что музеи и музейные пространства занимают важное место в сохранении историко-культурного наследия.
Потому, по его мнению, нужно в полной мере использовать их потенциал, грамотно интегрировав его в другие сферы. Прежде всего в образовательную и туристическую.
«В этих же центрах должна быть сконцентрирована деятельность в сфере архитектуры, охраны памятников культурного наследия и пространственного развития», – отметил он.
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