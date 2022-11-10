Минниханов поручил разработать план проведения Десятилетия науки и технологий

В Татарстане создадут координационный комитет по проведению Десятилетия науки и технологий – соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

В состав координационного комитета войдут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов и другие. Кабмину РТ руководитель республики поручил в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в РФ.

Напомним, в апреле Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России десятилетия науки и технологий в период 2021-2031 годов. Среди основных задач на предстоящие десять лет документ выделяет привлечение талантливой молодежи в сферу разработок и исследований, вовлечение разработчиков и исследователей в решение важнейших задач страны и общества и т.д.