Минниханов поручил разработать меры по привлечению инвесторов для гостиниц в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать меры стимулирования инвесторов для строительства гостиниц в Татарстане, а также взять на контроль вопросы нехватки туристических автобусов и подготовки кадров в сфере туризма. Эти задачи он озвучил на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму.

«Необходимо проработать вопросы, связанные с гостиницами, туристическим речным флотом и автобусами. Нужно дать поручения министерствам, чтобы в течение трех месяцев по каждому из этих направлений были выработаны предложения. Что касается гостиниц, нужно подготовить площадки для них. Они должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Для инвесторов нужно создать преференции. Возможно, организовать капитальный грант. Особенно говорю о Казани, Булгаре и Чистополе», – сказал Минниханов.

Отдельно он остановился на вопросе транспортной инфраструктуры. Президент РТ поручил привести в порядок дебаркадеры и привести в порядок уже имеющийся флот. Что касается туристических автобусов, то вопрос их нехватки встанет особенно остро после открытия трассы М12, поэтому меры нужно принимать уже сейчас, подчеркнул руководитель республики.

«Нужно учитывать, что к следующему году у нас будет трасса М12. От Москвы можно будет добраться за 6-7 часов. Много туристов будут приезжать на автомобилях и автобусах», – добавил Минниханов.

Помимо этого, он поручил разработать программу подготовки кадров для сферы туризма, чтобы костяк работников составлялся из жителей Татарстана. В частности, к это работе можно привлекать студентов летом, в пиковый период, считает Минниханов.

Туристический поток в Татарстан с каждым годом растет, в частности, уже сейчас в сезон мест в гостиницах не хватает, а новых открывается мало из-за большой стоимости проекта и больших сроков окупаемости, констатировал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы уже сейчас ощущаем дефицит гостиниц и прогнозируем, что при сохранении темпа роста турпотока в Татарстан, он будет еще сильнее. На данный момент темпы строительства замедлились. За прошлый год появились только три новые гостиницы. Большие инвестиции и большой период окупаемости отпугивает предпринимателей. Нам нужно найти механизмы для стимулирования инвесторов», – заявил Иванов.

Также он отметил и дефицит квалифицированных кадров, что сказывается на качестве сервиса, оказываемого в Татарстане.

Напомним, туристический поток в Татарстане по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 3,7 млн человек, что на 12% больше, чем в 2021-м.