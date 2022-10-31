Минниханов поручил рассмотреть вопросы безопасности в Татарстане в условиях спецоперации

Поддержать семьи мобилизованных граждан и уделить особое внимание близким погибших участников военной спецоперации призвал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил о целом комплексе действующих мер поддержки, а также анонсировал проведение итогового заседания Кабмина и оперштаба Татарстана с подведением итогов частичной мобилизации в республике.

«Правительством республики предусмотрен целый ряд мер поддержки, важно проконтролировать, чтобы принятые решения были реализованы в полном объеме», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в республике возобновлена деятельность республиканского движения «Ярдәм янәшә – помощь рядом», открыт счет для сбора пожертвований. Кроме того, в РТ развернута система по работе с обращениями граждан, поступающими по телефонам горячей линии 122, горячей линии «Ярдәм янәшә», «Доброй Казани» и в систему «Народный контроль».

По словам Президента РТ, на сегодня принято в работу 28 тыс. 330 обращений от жителей республики по вопросам частичной мобилизации.

«В работе движения задействовано 675 волонтеров, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи и адресной поддержки мобилизованных и их семей. Во всех городах, районах республики созданы муниципальные штабы движения, ведутся работы по составлению социальных паспортов семей мобилизованных и сбора потребностей. В 15 вузах республики открыты гуманитарные штабы движения. К формированию гуманитарной помощи для мобилизованных и семей активно подключились бизнес-структуры», – напомнил Минниханов.

Он также поручил Кабмину РТ в ближайшее время подготовить и провести совместное заседание Оперативного штаба и Республиканской призывной комиссии по мобилизации граждан с рассмотрением итогов частичной мобилизации. Также на нем планируется обсудить задачи по обеспечению безопасности в республике в условиях проведения спецоперации и меры поддержки семей погибших в СВО.

Напомним, ранее Минниханов заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан.