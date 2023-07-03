На Всероссийском дне поля в Татарстане выступят Юлианна Караулова, Сергей Лазарев и Хабиб

В Лаишевском районе Татарстана 6–9 июля пройдет выставка «Всероссийский день поля – 2023». На площадке мероприятия 8 и 9 июля состоятся концерты российских звезд – Юлианны Карауловой, Сергея Лазарева, Mary Gu и Хабиба. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По инициативе федеральных организаторов приятным сюрпризом для всех станет выступление таких артистов. Мероприятие будет интересно не только тем, кто связан с сельским хозяйством, но и городским жителям. Для взрослых и детей будет организована развлекательная программа», – сказал глава Минсельхозпрода.

Так, в рамках развлекательной программы пройдут экстремальные гонки на тракторах, гастрофестиваль, на котором будет представлено более 20 точек продаж разнообразной кухни, а также конкурсы, выступления творческих коллективов.

Для юных посетителей будут организованы спортивные конкурсы, аттракционы, выставка сельскохозяйственных животных. «Там можно будет увидеть лошадей татарской породы, крупный рогатый скот, овец, уток, кур, гусей, ослов, эму», – отметил Зяббаров.

Кроме того, будет работать татарское подворье, где пройдут минисабантуй с его традиционными конкурсами, дегустации, мастер-классы по приготовлению чак-чака и вышивке.

В дни работы выставки от театра Камала и станции метро «Проспект Победы» будут курсировать бесплатные автобусы.