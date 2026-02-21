Минниханов поручил провести мероприятия ко Дню защитника Отечества на высоком уровне

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поручил главам администраций, руководителям органов власти и организаций провести мероприятия ко Дню защитника Отечества на высоком организационном уровне. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов напомнил, что в понедельник, 23 февраля, республика вместе со всей страной будет отмечать День защитника Отечества. «Это день чествования всех, кто служил и служит в Вооруженных Силах, стоит на страже страны. Татарстанская земля славится героями, которые во все времена сражались за нашу Отчизну, проявляя подвиг как на фронте, так и в тылу. В знак уважения ко всем поколениям защитников Отечества и тружеников тыла 2026 год мы в республике объявили Годом воинской и трудовой доблести», – сказал он.

Раис Татарстана также напомнил, что накануне торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло на республиканском уровне – в МВЦ «Казань Экспо».

Прежде всего, подчеркнул Минниханов, необходимо оказать поддержку и внимание ветеранам войны и боевых действий, участникам специальной военной операции и их семьям, особенно тем, кто потерял близких.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на проведение Масленицы в республике. Он отметил, что масленичные гуляния проходят во всех городах и районах Татарстана. Лидер республики поручил в период празднования Масленицы обеспечить соблюдение всех правил и требований безопасности и общественного порядка.