В Татарстане началось голосование за объекты благоустройства

Сегодня в Татарстане стартовал опрос для определения дворов, скверов, парков и набережных, которые будут благоустроены в республике в следующем, 2023 году. Татарстанцам предстоит сделать выбор из 3087 дворовых территорий региона.

«Жители могут выбрать 200 дворов, которые благоустроят в приоритетном порядке. Помимо этого, в каждом муниципальном районе для татарстанцев есть возможность проголосовать за парки, скверы и общественные пространства, которые, по их мнению, обязательно должны быть благоустроены или отремонтированы в 2023 году», — рассказала заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

Как отметила Камалова, те дворы, которые не вошли в топ-200 территорий для благоустройства, имеют шанс попасть в их число на следующий год реализации программы. «Они не могут быть исключены из программы», — добавила она.

Кроме того, татарстанцы смогут выбрать для приведения в порядок объекты из числа 204 общественных пространства, 27 из которых находятся в Казани. Оставить свой голос можно только за одну территорию в конкретном районе или городе.

Для участия в опросе необходимо перейти на сайт городской среды Татарстана. Затем следует авторизоваться через имеющуюся учетную запись портала госуслуг РТ или пройти быструю регистрацию по номеру телефона.

«Для начала нужно выбрать парк для благоустройства, а уже в дальнейшем жители могут проголосовать за благоустройство дворовых территорий. Только при последовательном выполнении этих шагов голос будет засчитан», — подчеркнула Венера Камалова.

По ее словам, если возникнут какие-либо сложности при голосовании, татарстанцы могут обратиться за помощью к волонтерам в МФЦ. Также в республике работает горячая линия по программе «Наш двор».

Предполагается, что результаты голосования будут опубликованы в июне. Опрос проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и республиканской программы «Наш двор». Принять участие в нем можно вплоть до 30 мая.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» представляет собой часть национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.