Минниханов поручил поздравить полицейских с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил руководителям муниципалитетов в торжественной обстановке поздравить сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и ветеранов с грядущим профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Прежде всего обращаюсь к главам районов и городов — мы такое мероприятие вчера провели в республике. В торжественной обстановке поздравили полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел», — заметил Рустам Минниханов.

«Этот праздник отмечает вся страна. Обеспечение безопасности и правопорядка — это очень серьезное направление, потому что сохранение мира, стабильности и спокойствия — это залог успеха любой территории», — подчеркнул Раис РТ.

В связи с этим Минниханов добавил также, что все хотят жить в мире и согласии, чтобы не беспокоиться за своих детей и за свое будущее.

Накануне, 8 ноября, полицейским Татарстана подарили 55 новых автомобилей, о чем сообщал «Татар-информ».