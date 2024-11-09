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Минниханов поручил поздравить полицейских с профессиональным праздником
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил руководителям муниципалитетов в торжественной обстановке поздравить сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и ветеранов с грядущим профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Прежде всего обращаюсь к главам районов и городов — мы такое мероприятие вчера провели в республике. В торжественной обстановке поздравили полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел», — заметил Рустам Минниханов.
«Этот праздник отмечает вся страна. Обеспечение безопасности и правопорядка — это очень серьезное направление, потому что сохранение мира, стабильности и спокойствия — это залог успеха любой территории», — подчеркнул Раис РТ.
В связи с этим Минниханов добавил также, что все хотят жить в мире и согласии, чтобы не беспокоиться за своих детей и за свое будущее.
Накануне, 8 ноября, полицейским Татарстана подарили 55 новых автомобилей, о чем сообщал «Татар-информ».
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