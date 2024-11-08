В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел полицейским подарили 55 новых авто

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел полицейским Татарстана подарили 55 новых автомобилей.

Ключи от авто вручили Министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов и Секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов.

Свои первые паспорта получили 14 детей сотрудников органов внутренних дел. Ребята отметили, что они гордятся тем, что свой первый документ гражданина РФ, они получают в стенах МВД, там, где служат их родители.

В Арске Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов и глава Арского муниципального района РТ Ильшат Нуриев приняли участие в открытии здания отдела МВД России по Арскому району после реконструкции.

На торжественном мероприятии полицейских поздравили Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.