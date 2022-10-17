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Ру Тат
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Религия
17 октября 2022  18:30

Минниханов поручил отреставрировать мечеть Марджани

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Минниханов поручил отреставрировать мечеть Марджани
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрационных работ мечети  Марджани. Соответствующее поручение руководитель республики дал во время сегодняшего выезда в исторический центр Казани.

«Последняя реставрация на этом объекте культурного наследия проводилась в 2005 году», — рассказали в пресс-службе Президента.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Минниханов поручил привести в порядок фасад и крышу мечети. Предполагается, что реставрационные работы пройдут в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана осмотрел сегодня объекты строительства в историческом центре Казани.

#Рустам Минниханов
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