Минниханов поручил отреставрировать мечеть Марджани

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрационных работ мечети Марджани. Соответствующее поручение руководитель республики дал во время сегодняшего выезда в исторический центр Казани.

«Последняя реставрация на этом объекте культурного наследия проводилась в 2005 году», — рассказали в пресс-службе Президента.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Минниханов поручил привести в порядок фасад и крышу мечети. Предполагается, что реставрационные работы пройдут в несколько этапов.

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана осмотрел сегодня объекты строительства в историческом центре Казани.