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Минниханов: Воссоединение Крыма с Россией – большое событие в жизни нашей страны
В понедельник отмечается 10-я годовщина воссоединения Крыма с Россией – большого события в жизни нашей страны. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на сегодняшнем совещании в Доме Правительства, видео опубликовано на портале руководителя республики.
«В понедельник, 18 марта, мы будем отмечать 10 лет воссоединения Крыма с Россией. Сегодня между Крымом Севастополем и республикой выстроены тесные деловые отношения. Также развиваются гуманитарные, культурные контакты. Наш подшефный Бахчисарайский район – мы с ними в постоянном контакте. Это большое событие в жизни нашей страны, и я всех нас поздравляю с этим событием, тем более Республика Татарстан в рамках этих процессов в 14-м году принимала активное участие», – сказал руководитель республики.
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