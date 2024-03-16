Минниханов: Воссоединение Крыма с Россией – большое событие в жизни нашей страны

В понедельник отмечается 10-я годовщина воссоединения Крыма с Россией – большого события в жизни нашей страны. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на сегодняшнем совещании в Доме Правительства, видео опубликовано на портале руководителя республики.

«В понедельник, 18 марта, мы будем отмечать 10 лет воссоединения Крыма с Россией. Сегодня между Крымом Севастополем и республикой выстроены тесные деловые отношения. Также развиваются гуманитарные, культурные контакты. Наш подшефный Бахчисарайский район – мы с ними в постоянном контакте. Это большое событие в жизни нашей страны, и я всех нас поздравляю с этим событием, тем более Республика Татарстан в рамках этих процессов в 14-м году принимала активное участие», – сказал руководитель республики.