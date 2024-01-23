Минниханов о квартирах для сирот: «Даем им шанс, а они ведут себя неподобающе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с задолженностью по коммунальным услугам у детей сирот, которые живут в квартирах, выданных государством. Заявление прозвучало на коллегии Минземимущества региона.

«Есть тема – сироты. С одной стороны, мы решаем большую социальную задачу, даем шанс этим детям. С другой стороны, мы видим, что это воспринимается не так, как мы бы хотели. Но есть закон, его надо исполнять», – сказал руководитель республики.

Он напомнил, что Правительство России утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. С этого года они могут использовать их для покупки благоустроенного жилья или погашения ипотеки.

«Мы можем как угодно рассуждать, что они ведут себя неподобающим образом, плохо социализирваны. Но, наверное, здесь тоже наша вина. Значит, мы с ними недостаточно отработали», – признал Раис Татарстана.

Цифры по количеству квартир для детей-сирот и имеющиеся проблемы озвучил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

«В 2023 году спецжилфонд республики для детей сирот дополнен 762 жилыми помещениями. Несмотря на ежегодное увеличение количества приобретаемых квартир, потребность продолжает сохраняться», – сказал глава республиканского ведомства.

Сейчас в собственности Татарстана почти 3900 квартир, которые предназначаются детям-сиротам, их состояние нужно контролировать и своевременно оплачивать коммунальные услуги. Более чем в 30 районах Татарстана задолженность уже превысила 56 млн рублей. Большинство должников не трудоустроены, не имеют иного имущества, поэтому взыскать долги невозможно, отметил Аглиуллин.

За прошлый год отремонтировали 12 квартир для детей-сирот, которые были возвращены в госсобственность по причине смерти собственника либо по решению суда.

«При проведении закупки министерство сталкивается с отсутствием заявителей, что приводит к необходимости пересматривать сметы и повторно проводить конкурсы. Как следствие – сироты долгое время ожидают приведения помещения в надлежащее состояние, и накапливается задолженность за коммунальные услуги, обязанность по замещению которых ложится на бюджет республики», – подчеркнул глава Минземимущества РТ.