Казанская телебашня включит праздничную подсветку в День единения РФ и Белоруссии

Казанская телебашня присоединится к празднованию Дня единения народов России и Белоруссии. 2 апреля на ней включится подсветка, оформленная в виде государственных символов двух стран, сообщает ТАСС.

Акция развернется более чем в 30 городах на территории России, рассказали в РТРС.