news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанская телебашня включит праздничную подсветку в День единения РФ и Белоруссии
Скопировать ссылку
Казанская телебашня присоединится к празднованию Дня единения народов России и Белоруссии. 2 апреля на ней включится подсветка, оформленная в виде государственных символов двух стран, сообщает ТАСС.
Акция развернется более чем в 30 городах на территории России, рассказали в РТРС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2