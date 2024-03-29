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Общество 29 марта 2024 11:40

Казанская телебашня включит праздничную подсветку в День единения РФ и Белоруссии

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Казанская телебашня присоединится к празднованию Дня единения народов России и Белоруссии. 2 апреля на ней включится подсветка, оформленная в виде государственных символов двух стран, сообщает ТАСС.

Акция развернется более чем в 30 городах на территории России, рассказали в РТРС.

#казанская телебашня #подсветка #Белоруссия
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