К новому отопительному сезону в Татарстане подготовили более 90% жилфонда

В Татарстане продолжается подготовка жилья и соцобъектов к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день паспорта готовности в жилфонде оформлены на 16 тыс. 241 многоквартирный дом из 17 тыс. 815, что составляет 91%, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

«Всего подготовлено 3 тысячи 116 котельных из 3 тысяч 213, что составляет 97%», – цитирует министра пресс-служба Раиса РТ.

Из объектов образования готовы 3 тыс. 197 объектов (98%), объектов здравоохранения – 1 тыс. 960 (99%), культуры – 1 тыс. 867 (97%), соцзащиты – 166 (99%). По спортивным учреждениям работы завершены в 253 объектах (97%), молодежной политики – 105 (97%).

Напомним, прошлый отопительный сезон 2022/23 годов в Татарстане завершился на две недели раньше установленного срока из-за ранней весны. Власти подчеркивали, что он прошел стабильно и без происшествий.

Только в Казани к предстоящему сезону предстоит подготовить более 5,9 тыс. домов.