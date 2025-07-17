Минниханов пообщался с участниками Летнего кампуса Президентской академии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии» ежегодно показывает положительные результаты как для студентов, так и для руководства республики. Такими словами поприветствовал участников образовательного проекта Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии форума.

«Такая форма работы очень полезна. Не только для вас, но и для нас. Мы многому учимся у вас. Форум показывает очень позитивные результаты», – заявил Минниханов.

В этом году центральная тема форума – «Герои нашего времени». По мнению Раиса Татарстана, эта тема выбрана крайне верно – с учетом как того, что 2025-й объявлен в стране и республике Годом защитника Отечества, так и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане уделяется большое внимание реализации молодежных проектов, поддержке молодых талантов, развитию системы образования. «Наша приоритетная задача – создание комфортных условий для жизни граждан. На это направлены национальные проекты, федеральные и республиканские программы», – заверил он.

Большинство вопросов от студентов так или иначе касались качеств и облика современных героев, что объяснялось тематикой кампуса. Среди ответов Рустама Минниханова на эти вопросы присутствовали три основных тезиса:

Уважать и любить своих родных

Быть патриотами своей родины

Стремиться сделать окружающий мир лучше.

«Самое главное – мы должны быть патриотами. Патриотами своего вуза, города, региона и, самое главное, своей страны. Героем может быть каждый, достигнув успеха на своем поприще: на предприятии, в медицине, в педагогической сфере и в других областях. Необходимо уважать своих родителей, беречь родной язык, национальные традиции и культуру», – заключил Раис Татарстана.