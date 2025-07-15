XIII Летний кампус Президентской академии стартовал в Татарстане

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В воскресенье, 13 июля, в Татарстане стартовал XIII международный Летний кампус Президентской академии, который является одним из крупнейших ежегодных образовательных форумов для студентов в России. Проект реализуется совместно РАНХиГС при Президенте РФ и Правительством РТ.

В текущем году участниками форума стали 190 студентов из регионов России и дружественных государств. Среди них – студенты московского кампуса и филиалов академии, вузов Татарстана, а также представители новых регионов и зарубежных университетов-партнеров.

Тема форума в 2025 году – «Герои нашего времени», она приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Неделю участники будут встречаться с государственными и общественными деятелями, отличившимися участниками специальной военной операции, представителями науки, культуры, бизнеса и органов власти.

«В этом году тема кампуса выбрана неслучайно. Сегодня, в условиях новых вызовов и масштабных трансформаций, особенно важно говорить о героях нашего времени – тех, кто проявляет мужество, служит обществу, берет на себя ответственность и действует в интересах страны. Будущие управленцы, независимо от выбранной сферы – будь то государственная служба, бизнес, наука или социальная сфера – должны понимать, что лидерство невозможно без внутреннего стержня, гражданской позиции и способности принимать непростые решения в сложных обстоятельствах», – заявил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Мы в Президентской академии стремимся не только давать знания, но и формировать мышление, воспитывать отношение к делу и к стране. Летний кампус – это важная часть этой миссии», – подчеркнул он.

Программа мероприятия включает лекции, мастер-классы, проектную командную работу, творческие и спортивные события, а также экскурсии по Татарстану. Участники разделены на 12 команд, каждая из которых работает под руководством наставников – выпускников Президентской академии. Среди приглашенных спикеров – Раис РТ Рустам Минниханов, Герой РФ, участник Президентской программы «Время героев» Андрей Митяшин, сенатор Российской Федерации, гроссмейстер Сергей Карякин, депутат Государственной Думы ФС РФ Мария Бутина и другие.

«Данный проект лично поддерживается <...> Рустамом Миннихановым. Мы понимаем, как важно раскрывать потенциал нашей молодежи и формировать команду новых лидеров. Для нас также имеет большое значение стратегическое взаимодействие с Президентской академией», – заметила на церемонии открытия Алина Ахмадиева, заместитель руководителя Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики.

В первый день перед участниками выступила Мария Бутина, член Комитета ГД по международным делам. По ее словам, она заинтересована в наборе практикантов и видит потенциал в участниках кампуса. Парламентарий также подчеркнула важность осторожного отношения к информации в интернете, личной безопасности, правам человека, законам и другим важным темам.

Летний кампус проводится начиная с 2012 года. За это время его участниками стали около 2900 студентов и более 500 спикеров из 45 стран мира. Форум ежегодно проходит в Татарстана и по праву считается одной из наиболее авторитетных молодежных площадок в стране. В 2025 году он продлится до 18 июля и завершится презентацией финальных проектов участников.