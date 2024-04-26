Минниханов пообщался с туристами в Казанском Кремле

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале видеозапись краткой беседы с группой туристов в Казанском Кремле.

«Пообщались с туристами! Всегда рады гостям! Рәхим итегез! (в переводе — „Добро пожаловать!“)» — написал руководитель республики.

На видео запечатлено, как туристы в ответ на вопрос Минниханова говорят, откуда приехали в Казань. Раис РТ интересуется, как им город, а те отвечают: «Отлично!» В шутку он предлагает туристам остаться, на что те реагируют дружным смехом.

Ранее Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений, тогда как Татарстан в целом попал в топ-5 самых посещаемых регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.