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Минниханов пообщался с туристами в Казанском Кремле
Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале видеозапись краткой беседы с группой туристов в Казанском Кремле.
«Пообщались с туристами! Всегда рады гостям! Рәхим итегез! (в переводе — „Добро пожаловать!“)» — написал руководитель республики.
На видео запечатлено, как туристы в ответ на вопрос Минниханова говорят, откуда приехали в Казань. Раис РТ интересуется, как им город, а те отвечают: «Отлично!» В шутку он предлагает туристам остаться, на что те реагируют дружным смехом.
Ранее Казань вошла у туристов в топ популярных весенних направлений, тогда как Татарстан в целом попал в топ-5 самых посещаемых регионов страны.
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