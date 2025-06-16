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Общество 16 июня 2025 12:08

Минниханов пообщался с гостями мордовского национального праздника «Валда шинясь»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне впервые посетил праздник мордовской культуры «Валда шинясь», проходящий с 2014 года в селе Кильдюшево Тетюшского района республики, и пообщался с участниками и гостями мероприятия. Соответствующее видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В частности, Минниханов побеседовал с местными жительницами, пришедшими на праздник. «Встретить Раиса в нашем селе – это гордость наша», – заметила одна из них. «Да, десять лет было много гостей, но на одиннадцатый год самые почетные приехали», – сказала другая.

Раис РТ также пообщался с мастером, изготавливающим мордовские народные музыкальные инструменты, и даже попробовал извлечь звук из духового инструмента (судя по всему, это была торама – прим. Т-и).

«Раис республики с особым пиететом относится к вопросам сохранения культурного многообразия и старается лично посещать все национальные праздники народов, проживающих в Татарстане. Вчера такое знакомство произошло и с мордовской культурой», – подчеркнула Галимова, комментируя опубликованное ею видео.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#Рустам Минниханов #валда шинясь
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