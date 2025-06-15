Рустам Минниханов отметил важность культурных связей на празднике «Валда шинясь»

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в республиканском празднике мордовской культуры «Валда шинясь», который состоялся сегодня в селе Кильдюшево Тетюшского района. В сопровождении главы района Рамиса Сафиуллова и главы Республики Мордовия Артема Здунова он осмотрел тематические площадки праздника: «Крестьянская изба», «Мордовское подворье», «Рыбацкий стан» и «Кильдюшевская история». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Праздник «Валда шинясь» является одним из главных культурных событий Тетюшского района. Его название в переводе с мордовского языка означает «светлый день» – символ солнца, плодородия и изобилия. Символом мероприятия также является солнце.

Фестиваль, приуроченный ко дню летнего солнцестояния, проводится в Кильдюшево с 2014 года. Тогда сотрудники Тетюшского музея выиграли грант Правительства Татарстана, позволивший реализовать проект по сохранению и популяризации мордовской культуры. С тех пор праздник ежегодно объединяет жителей и гостей района.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

В рамках праздника все желающие могли попробовать традиционные блюда, поучаствовать в спортивных соревнованиях, узнать больше о семейных традициях мордовского народа. На интерактивных площадках проходили народные игры, работала ярмарка декоративно-прикладного искусства.

Отдельное внимание было уделено теме специальной военной операции: организаторы подготовили экспозицию, посвященную защитникам Отечества.

На ярмарке народных умельцев – «Тюштянской ярмарке» – были представлены изделия ручной работы: сувениры, резьба по дереву, украшения и предметы быта. Гости также могли посетить мордовское подворье с воссозданной старинной избой, а на рыбацком стане хозяева делились секретами национальной рыбалки.

На главной сцене праздника прошел театрализованный пролог под названием «Песнь сквозь века: Защитники земли мордовской». Он рассказал историю простого человека, выросшего в семье, где чтут традиции и сохраняют культуру.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

С поздравлениями к участникам и гостям обратились глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов. Здунов назвал мероприятие большим и значимым праздником и поблагодарил всех, кто поддерживает язык и культуру мордовского народа. Он подчеркнул, что подобные события важны не только с точки зрения культурного наследия, но и как проявление поддержки в адрес тех, кто сегодня находится на передовой.

Рустам Минниханов, в свою очередь, поприветствовал участников праздника на мордовском языке, отметив важность сохранения межнациональных традиций.

Он выразил благодарность жителям Тетюшского района за высокий уровень организации мероприятия и подчеркнул, что такие события укрепляют единство народа.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Наша страна – многонациональная, и наша республика – тоже. Недавно мы провели Сабантуй в Мордовии, а сегодня проводим «Валда шинясь» здесь, в Татарстане, и это нас сближает. Хочу всем пожелать прекрасного настроения, и чтобы такие праздники мы всегда проводили совместно», – отметил Раис Татарстана.

В рамках праздника состоялось вручение государственных наград и поощрений Республики Татарстан.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РТ, администрация Тетюшского муниципального района, ГБУ «Таткультресурсцентр» при активном участии Ассамблеи народов Татарстана, Дома Дружбы народов и Национально-культурной автономии мордвы РТ.