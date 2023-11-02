Минниханов пообещал предоставить КНИТУ площадку в Центре народных промыслов в ЦУМе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новые научно-образовательные пространства Казанского национального исследовательского технологического университета. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Первым местом, которое оценил Минниханов, стал Центр инжиниринга средств индивидуальной защиты. Особого внимания удостоилось направление, посвященное созданию новых моделей одежды на основе татарского народного костюма. Раис Татарстана положительно оценил эту работу. «Мы предоставим вам демонстрационную площадку в новом центре (народно-художественных промыслов и мастеров в бывшем здании ЦУМа)», — добавил он.

Следующей площадкой стал класс передовых технологий «Цифровой горизонт». Пространство предназначено для обучения и проектной работы студентов, изучающих цифровые технологии для решения задач промышленных партнеров вуза. Причем часть студентов уже трудоустроена в эти компании.

Одно из направлений работы на площадке — создание элементов цифровых двойников производств. Работа над ними позволяет смоделировать различные ситуации и оценить состояние объекта в этих условиях.

В заключение Рустам Минниханов побывал в пространстве «ЦифТех», предназначенного для дополнительного образования студентов и специалистов по BIM-технологиям.