Минниханов пообещал поддержку Русскому национально-культурному объединению РТ

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от посещения музея Евгения Боратынского и встречи с активистами Русского национально-культурного объединения РТ, которые состоялись в преддверии Дня русского языка и 225-летия со дня рождения классика русской литературы Александра Пушкина.

По словам руководителя республики, речь шла «о сохранении исторических ценностей и традиций, увековечивании памяти ярких представителей русской культуры».

«Татарстанның Рус милли-мәдәни берләшмәсенә бик мөһим һәм олуг эшегез өчен рәхмәт белдерәбез. Ният-теләкләрегезне тормышка ашырганда, һәрвакыт безнең ярдәмгә өметләнә аласыз (в переводе с татарского — „Выражаем слова благодарности Русскому национально-культурному объединению Татарстана за вашу важную и высокую работу. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь при реализации ваших планов“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Подробнее о состоявшейся беседе можно прочитать в материале «Татар-информа» Кино о Пушкине, книга рецептов и игры: о чем русское общество говорило с Миннихановым.