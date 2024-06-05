Кино о Пушкине, книга рецептов и игры: о чем русское общество говорило с Миннихановым

Рустам Минниханов встретился с русским национально-культурным объединением РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы с Сафаровым чуть не съели все сушки»

Встреча прошла в Музее Евгения Боратынского в Казани. Минниханову рассказали о проектах, которыми занимается Русское национально-культурное объединение Татарстана и даже угостили свежеиспеченным хлебом.

«Попробовали сушки и хлеб нашего уважаемого мастера. Мы с Сафаровым (Асгат Сафаров – руководитель администрации Раиса РТ, – прим. Т-и) чуть все не съели, – улыбнулся Минниханов, – это огромное богатство, что у нас есть такие мастера».

После выставки Раису Татарстана провели экскурсию по музею и проводили в комнату внучки Боратынского, где и прошла встреча.

Минниханов рассказал о своем вчерашнем визите в Ульяновск, где он поучаствовал в открытии крупнейшей мечети города. А также о своей встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая тоже прошла накануне. Он подчеркнул, что национальный мир и согласие, в котором живет Татарстан – это большое богатство.

Раису Татарстана провели экскурсию по музею и проводили в комнату внучки Боратынского, где и прошла встреча Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Нижнекамске откроется памятник Пушкину в день рождения поэта

Представители объединения обратились к Минниханову с несколькими просьбами.

Так, уже завтра в Нижнекамске откроется сквер и памятник поэту Александру Пушкину.

«Мы благодарим вас за поддержку в строительстве памятника и сквера имени Пушкина в Нижнекамске. Ко дню рождения поэта наша мечта осуществится. Надеемся, что это станет любимым местом не только для культурно-массовых мероприятий, но и тихих спокойных встреч жителей города», – обратился к Минниханову председатель нижнекамского отделения русского национально-культурного объединения РТ Игорь Ларионов.

Сквер и памятник будут находиться рядом с общеобразовательной школой №3. Там планируется открытие лицея имени Пушкина. Ларионов попросил Минниханова включить здание в программу капитального ремонта, так как он там не проводился с момента строительства в 1966 году.

Игорь Ларионов: «Мы благодарим вас за поддержку в строительстве памятника и сквера имени Пушкина в Нижнекамске. Ко дню рождения поэта наша мечта осуществится» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обязательно посмотрите эту школу, тем более, это связано с общественной работой. Мы услышали вашу просьбу», – дал поручение министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину Раис РТ.

До конца года выпустят фильм о визите Пушкина в Казань

Директор Республиканской школы киноискусств, продюсер, студент Казанского государственного института культуры Аяз Султанов рассказал, что выиграл грант Министерства культуры РТ на создание фильма о визите поэта в Казань. Однако деньги он еще не получил. Выход картины намечался на 2025 год. Рустам Минниханов поручил сегодня ускориться и успеть отснять ленту до конца этого года.

«В этом году мы отмечаем 225-летие Пушкина. Давайте мы фильм выпустим в этом году. Со своей стороны доставку средств мы ускорим. Сделайте хорошую рекламу. Не успеваем к самой дате, хотя бы нужно год в год. Как говорится, яйца красят к пасхе», – вновь улыбнулся Раис Татарстана.

Аяз Султанов рассказал, что выиграл грант Министерства культуры РТ на создание фильма о визите поэта в Казань Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центральной фигурой ленты станет ученый кот Баюн. Будут представлены многие знаковые исторические места города, которые посещал Александр Пушкин.

«В этой связи нам бы хотелось попросить поддержки общественности и экспертного сообщества, содействия в поиске информации», – озвучил еще одну просьбу Аяз Султанов.

Также Раиса РТ попросили поддержать образовательный проект для молодых кинематографистов. Инициативу Минниханов одобрил и дал соответствующие поручения профильным министрам.

В Казани увековечат память поэтессы Вероники Тушновой

Александр Пушкин стал не единственным поэтом, фигурировавшим в диалоге Минниханова с активом объединения.

Раиса РТ попросили увековечить память поэтессы, которая родилась в Казани – Вероники Тушновой. Песни на ее стихи известны всей стране. Среди них – «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!..», «Сто часов счастья».

Татьяна Сушенцова: «Приближается празднование 80-летия празднования Дня Великой Победы. К этой дате мы бы очень хотели выпустить сборник стихов Вероники Тушновой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дом, в котором родилась Вероника Тушнова не сохранился, его уже давно снесли, он находился у подножия Кремля. Мы хотели бы каким нибудь образом увековечить ее память», – обратилась к руководителю республики председатель татарстанского отделения Союза писателей России Татьяна Сушенцова.

«Соответствующее поручение мы дадим. По увековечиванию есть определенный регламент. Мы вас услышали. В какой форме это сделать продумаем: памятная доска это будет или памятник», – ответил Минниханов.

Вероника Тушнова – участник Великой Отечественной войны, она работала в казанском госпитале.

«Приближается празднование 80-летия празднования Дня Великой Победы. К этой дате мы бы очень хотели выпустить сборник ее стихов», – добавила Сушенцова.

Минниханов поддержал и эту инициативу и дал соответствующие поручения.

С идеей создания кулинарной книги русской кухни в Казанской губернии выступил основатель пекарни «Хлеба Прохора» Валерий Леонтьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане издадут кулинарную книгу русской кухни в Казанской губернии

С идеей создания кулинарной книги русской кухни в Казанской губернии выступил основатель пекарни «Хлеба Прохора» Валерий Леонтьев, который и угощал почетных гостей сушками и хлебом перед началом встречи.

«Наша кухонная культура очень богата. Уже давно не издавалось профильных книг, посвященных нюансам русской кухни, особенный акцент хотим сделать на Казанской губернии. Это все связано с традициями и праздниками», – пояснил Леонтьев.

Минниханов с большим энтузиазмом отнесся к этой идее и поручил создать еще и электронный вариант, чтобы книга могла стать настольной в семьях Татарстана.

«Но сейчас женщины ленивые, не все готовят. Вы еще и нас, мужчин, хвалите, как будто мы большие мастера, чтобы мы сами готовили», – пошутил Рустам Минниханов.

Денис Денисов предложил создать пособие по народным играм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов предложил раздать пособия по народным играм в школы и детские сады Татарстана

Особенно заинтересновала руководителя республики идея создания пособия по народным играм. Для этого уже собрана большая методическая база, сообщил руководитель ансамбля «Красная горка» Культурного центра имени Пушкина Денис Денисов.

«Мы уже много лет занимаемся традиционной культурой, ездим по районам и записываем не только музыкальный фольклор, но и данные о народных играх. У нас уже накопился большой багаж знаний», – пояснил он.

В этой книге хотят подробно описать правила, а также прикрепить QR-коды со ссылками на видеоролики, где будет показано, как правильно играть.

«Хорошо, если бы мы еще и производство инвентаря наладили. Это не дорогое удовольствие. У нас много уличных мероприятий. На любом Сабантуе много детей будут заняты. Пусть лучше занимаются этим, чем покупают чипсы в буфете. Подумаем, как издать такую книгу. Отправим ее в каждую школу, детские сады. Даже взрослому человеку интересно себя будет попробовать», – сказал Минниханов.

Вай Юйцун рассказал, почему выбрал именно Россию для учебы и поделился впечатлениями от нашей страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас с китайским тоже такие же блины»

С самого начала встречи внимание всех гостей привлекал парень из Китая, который занял место рядом с девушкой, одетой в национальный русский костюм. Им оказался аспирант Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Вай Юйцун. В конце концов слово дали и ему. Он рассказал, почему выбрал именно Россию для учебы и поделился впечатлениями от нашей страны.

«Многие мои приятели из России спрашивают меня, почему я приехал именно сюда. Для меня это не только самая большая страна мира с богатой историей и культурой, но и множество городов, где я побывал и насладился их красотой и гостеприимством. Я не представляю жизнь без великого и могучего русского языка, который отражает характер народа», – сообщил аспирант из Китая.

По его словам, русский язык дался ему тяжело, но он смог его освоить.

«Было сложно. В процессе я столкнулся с рядом трудностей. Первый блин комом, потом второй, третий, потом потерял счет», – посетовал он.

Минниханов похвалил его знание русского языка и отметил, что китайский язык не менее сложный.

«У нас с китайским тоже такие же «блины». У вас очень хороший содержательный русский», – сказал Раис Татарстана.

Ван Юйцун был одним из участников форума «РОСТКИ» в Казани, был переводчиком для китайских гостей.

«В настоящий момент отношения между нашими странами находятся на лучшем этапе в истории. Я всеми силами стараюсь внести свой вклад в важное дело двустороннего сотрудничества», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов восхитился положительным опытом студента и поручил активнее работать со студентами из Китая в Татарстане и чаще привлекать их к международным мероприятиям.

Подводя итоги встречи, Минниханов подчеркнул важность работы русского национально-культурного объединения в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень важно, чтобы наша дружелюбная и позитивная среда сохранялась»

Подводя итоги встречи, Минниханов подчеркнул важность работы русского национально-культурного объединения в Татарстане.

«Мы каждую нашу встречу фиксируем, берем на контроль протокольные поручения. Вы многое делаете для сохранения и развития русской культуры в Татарстане, мы обязательно поддержим все ваши просьбы, очень важно, чтобы наша дружелюбная и позитивная среда сохранялась», – заключил Минниханов.

Завершилась встреча общей фотографией в музее Боратынского, после чего Раис Татарстана отправился в театр оперы и балета, где сегодня прошел праздничный концерт, посвященный дню русского языка и 225-летнему юбилею Александра Пушкина.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru