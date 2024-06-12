Минниханов показал видео в честь Дня России: на кадрах – просторы страны

Раис Татарстана Рустам Минниханов показал видео в честь Дня России. Ролик он опубликовал в своем телеграм-канале.

Видеоматериал называется «Я люблю Россию!». На кадрах коллектив молодых людей поют гимн Российской Федерации. При этом песня сопровождается кадрами, на которых показаны просторы и достижения нашей страны: от северного сияния до плодородных полей, от ракетных станций до национальных блюд и танцев.

Ранее Раис республики уже поздравлял татарстанцев с Днем России. В своем поздравлении он подчеркнул, что в этот праздник мы особенно чувствуем свою ответственность за настоящее и будущее России, причастность к судьбе Отечества.

Отдельно жителей Казани поздравил с этим праздником и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.