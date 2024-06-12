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Метшин поздравил казанцев с Днем России: Мы гордимся историей своей страны
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем России. В своем обращении к казанцам он отметил, что данный праздник — это символ национального единства и независимости нашей страны, символ несгибаемого характера и силы духа многочисленных сплоченных народов РФ.
«Сегодня наша страна — суверенная, самостоятельная мировая держава. Это одна большая семья, в которой каждый житель, каждый россиянин вносит свой вклад в процветание Отчизны», — цитирует Метшина пресс-служба мэрии.
Он также добавил, что казанцы являются целеустремленными, инициативными и талантливыми людьми, которые привержены идеалам созидания во имя Отечества. Все мы гордимся многовековой историей России, ее разнообразными и самобытными культурными и духовными традициями, подчеркивает Метшин.
Градоначальник отметил, что россияне бережно хранят наследие предков и при этом идут в ногу со временем: развивают технологии, улучшают свою жизнь.
В завершении он пожелал казанцам счастья, добра, благополучия и здоровья, а также, чтобы величие этого праздника придало горожанам новых сил и вдохновения.
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