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Минниханов показал видео награждения бойцов батальона «Тимер» и 1231-го полка
Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в очередной раз опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана. На этот раз наградами отмечены бойцы именного батальона «Тимер» и 1231-го мотострелкового полка.
По словам Рустама Минниханова, военнослужащие удостоены госнаград РФ и РТ «за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО».
«Егетләребезгә уңышлы хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт. Җиңү безнең якта булачак! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за успешную военную службу. Победа будет за нами!“)» — заключил Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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