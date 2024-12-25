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СВО 25 декабря 2024 19:21

Минниханов показал видео награждения бойцов батальона «Тимер» и 1231-го полка

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Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в очередной раз опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана. На этот раз наградами отмечены бойцы именного батальона «Тимер» и 1231-го мотострелкового полка.

По словам Рустама Минниханова, военнослужащие удостоены госнаград РФ и РТ «за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО».

«Егетләребезгә уңышлы хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт. Җиңү безнең якта булачак! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за успешную военную службу. Победа будет за нами!“)» — заключил Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.

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#спецоперация #Рустам Минниханов
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