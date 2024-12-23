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Минниханов показал видео с награждением татарстанских бойцов в зоне СВО
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Раис Татарстана Рустам Минниханов показал, как награждают татарстанских бойцов СВО из 1234-го полка государственными наградами России и РТ. Видео появилось в телеграм-канале руководителя республики.
«Спасибо землякам за ратный подвиг! Сугышчыларыбыз белән горурланабыз. Безне сындырып та, җиңеп тә булмый! (Гордимся своими бойцами. Нас нельзя ни сломить, ни победить!)» — говорится в подписи к ролику.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/
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