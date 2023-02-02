КАМАЗ начинает выпуск локализованных грузовиков поколения К5

Компания «КАМАЗ» в феврале перезапускает производство автомобилей последнего поколения – К5 с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.

По плану в этом месяце на автомобильном заводе соберут 272 грузовика КАМАЗ-54901 нового поколения К5, из которых более 70 единиц будут локализованными.

«В настоящий момент проходит отладка производства под новую модель. Наша задача – выйти сначала на темп 18 грузовиков К5 в сутки, а затем нарастить», – цитирует первого заместителя генерального директора – исполнительного директора КАМАЗа Юрия Герасимова пресс-служба.

По его словам, эта задача осложняется тем, что конвейеры автомобильного завода загружены производством техники других поколений, которая также пользуется повышенным спросом. Компания будет синхронизировать эти процессы.

«КАМАЗ, наряду с другими российскими промышленными предприятиями, достойно выдержал удар антироссийских санкций и продолжает укреплять технологический суверенитет страны», – отметили в пресс-службе.