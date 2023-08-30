news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 30 августа 2023 11:57

Минниханов показал обновленное училище им.Н.Фешина в Казани

Скопировать ссылку
Минниханов показал обновленное училище им.Н.Фешина в Казани

В День республики Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в художественном училище им.Н.Фешина, открывшемся после ремонта. Фотографиями из обновленного здания он поделился в своем телеграм-канале.

«В День республики традиционно открываем новые объекты в Татарстане. Посетили здание художественного училища имени Н.Фешина. Его сдали после ремонта. В старейшем здании сохранили все уникальные архитектурные решения! Шәп булып чыкты! Студентларны котлыйм!» — подписал он фото.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по зданию, признанному объектом культурного наследия, начнут проводить экскурсии.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

#Рустам Минниханов #казанское художественное училище фешина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное