Минниханов показал обновленное училище им.Н.Фешина в Казани

В День республики Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в художественном училище им.Н.Фешина, открывшемся после ремонта. Фотографиями из обновленного здания он поделился в своем телеграм-канале.

«В День республики традиционно открываем новые объекты в Татарстане. Посетили здание художественного училища имени Н.Фешина. Его сдали после ремонта. В старейшем здании сохранили все уникальные архитектурные решения! Шәп булып чыкты! Студентларны котлыйм!» — подписал он фото.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по зданию, признанному объектом культурного наследия, начнут проводить экскурсии.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана