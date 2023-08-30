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Минниханов показал обновленное училище им.Н.Фешина в Казани
В День республики Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в художественном училище им.Н.Фешина, открывшемся после ремонта. Фотографиями из обновленного здания он поделился в своем телеграм-канале.
«В День республики традиционно открываем новые объекты в Татарстане. Посетили здание художественного училища имени Н.Фешина. Его сдали после ремонта. В старейшем здании сохранили все уникальные архитектурные решения! Шәп булып чыкты! Студентларны котлыйм!» — подписал он фото.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по зданию, признанному объектом культурного наследия, начнут проводить экскурсии.
Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
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