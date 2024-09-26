Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов показал видео награждения бойцов 621 дивизиона госнаградами Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил бойцов 621 гаубичного артиллерийского дивизиона с вручением личному составу подразделения государственных наград Республики Татарстан.
Видео с церемонией награждения военнослужащих Раис РТ опубликовал в своем телеграм-канале.
«Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» наградили военнослужащих 621 гаубичного артиллерийского дивизиона. Поздравляю бойцов с заслуженными наградами. Спасибо за ратную службу!» – поблагодарил Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»