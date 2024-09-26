news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 26 сентября 2024 13:03

Минниханов показал видео награждения бойцов 621 дивизиона госнаградами Татарстана

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил бойцов 621 гаубичного артиллерийского дивизиона с вручением личному составу подразделения государственных наград Республики Татарстан.

Видео с церемонией награждения военнослужащих Раис РТ опубликовал в своем телеграм-канале.

«Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» наградили военнослужащих 621 гаубичного артиллерийского дивизиона. Поздравляю бойцов с заслуженными наградами. Спасибо за ратную службу!» – поблагодарил Минниханов.

#СВО #Рустам Минниханов #награждение #видео
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100