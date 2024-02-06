Минниханов показал награждение бойцов 428-го полка и пообещал продолжение поддержки

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 428-го мотострелкового полка, в котором служат в том числе и мобилизованные уроженцы республики.

«Заслуженные награды вручили бойцам полка 428. Наши ребята с честью выполняют свой воинский долг в зоне проведения СВО. Победа будет за нами!» — написал Раис РТ.

«Ватаныбызны саклаучылар белән горурланабыз! Республика якташларыбызга һәрьяклап ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәк (в переводе с татарского — „Гордимся защитниками нашей Родины! Республика продолжит оказывать землякам всестороннюю поддержку“)», — добавил Рустам Минниханов.

На видео видно, что как минимум один из бойцов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Ранее этой же награды были удостоены военнослужащие 1234-го полка.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.