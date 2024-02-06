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Минниханов показал награждение бойцов 428-го полка и пообещал продолжение поддержки
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 428-го мотострелкового полка, в котором служат в том числе и мобилизованные уроженцы республики.
«Заслуженные награды вручили бойцам полка 428. Наши ребята с честью выполняют свой воинский долг в зоне проведения СВО. Победа будет за нами!» — написал Раис РТ.
«Ватаныбызны саклаучылар белән горурланабыз! Республика якташларыбызга һәрьяклап ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәк (в переводе с татарского — „Гордимся защитниками нашей Родины! Республика продолжит оказывать землякам всестороннюю поддержку“)», — добавил Рустам Минниханов.
На видео видно, что как минимум один из бойцов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Ранее этой же награды были удостоены военнослужащие 1234-го полка.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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