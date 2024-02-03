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Минниханов показал награждение бойцов 1234-го полка медалями ордена «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 1234-го полка, в котором служат мобилизованные уроженцы республики, медалями ордена «За заслуги перед РТ».
«Продолжаем награждать наших доблестных бойцов. За проявленные отвагу и мужество при исполнении воинского долга сегодня на передовой вручили медаль ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“ военнослужащим полка 1234. Гордимся каждым!» — написал Раис РТ.
«Егетләребезгә батырлыклары өчен рәхмәт! Горурланабыз! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за подвиг! Гордимся!“)» — добавил Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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