Минниханов показал награждение бойцов 1234-го полка медалями ордена «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил видеозапись церемонии награждения военнослужащих 1234-го полка, в котором служат мобилизованные уроженцы республики, медалями ордена «За заслуги перед РТ».

«Продолжаем награждать наших доблестных бойцов. За проявленные отвагу и мужество при исполнении воинского долга сегодня на передовой вручили медаль ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“ военнослужащим полка 1234. Гордимся каждым!» — написал Раис РТ.

«Егетләребезгә батырлыклары өчен рәхмәт! Горурланабыз! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за подвиг! Гордимся!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.