«Многие не могут сдержать слез»: Венера Ганиева записала песню «Грядет Победа»

Венера Ганиева: «Эта песня должна была родиться, ее я давно ждала»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда я пою, у меня мурашки»

Венера Ахатовна, вы написали песню, посвященную участникам специальной военной операции. Расскажите ее историю. Кто авторы? Это была ваша идея?

– Эта песня должна была родиться, ее я давно ждала. Думала, когда же кто-нибудь из топовых артистов исполнит песню с таким серьезным содержанием. Сама тоже долгое время носила в сердце эту идею, собиралась заказать слова, музыку и исполнить эту песню.

Обратилась к своей коллеге по творчеству, поэту Разине Саетгараевой – она живет в Тукаевском районе, многие песни мы с ней создавали вместе. Попросила ее написать слова для песни об участниках специальной военной операции. Она в тот же день прислала текст. Мне очень понравилось. Данил Песков из института – молодой композитор – тоже за один день написал музыку. Таким образом, родилась песня «Җиңү килә» – «Грядет Победа»: слова Разины Саетгараевой, музыка Данила Пескова. Аранжировку создал Владимир Федоров.

Песня получилась настолько пронзительной, проникновенной – я сама, разучивая ее, не могла сдержать слез. По телевизору мы видим эпизоды войны, узнаем новости с полей СВО. Раньше мы знали о войне только по фильмам, а сейчас наши отважные ребята, не жалея своих жизней, сражаются за наше будущее. Эти ребята помнят о подвигах наших дедов, так же, как и они, защищают Родину.

Эта песня пронизана духом патриотизма. Сейчас все ждут этот день Победы, день, когда они смогут обнять своих близких. Своих отцов, сыновей, мужей… Это очень актуальная сегодня песня, она вдохновляет, придает сил. Когда я пою, у меня мурашки… Считаю, песня получилась очень сильной.

«Победа обязательно придет, потому что мы – очень сильный, сплоченный народ»

– Венера Ахатовна, среди ваших знакомых есть участники специальной военной операции?

– Конечно есть. Мои друзья, их родственники, близкие моих студентов там. Муж сестры моей ученицы Сирины Зайнутдиновой погиб на СВО. Вместе с ней мы тоже переживали эту большую трагедию. У Рафиса Хуснутдинова старшая сестра потеряла мужа, двое детей остались без отца. Это коснулось всех, беда не обошла никого. Погибают совсем молодые ребята…

Когда я прихожу к могиле мужа на кладбище «Курган», то вижу, как много свежих могил там, где хоронят погибших на специальной военной операции. Русские, татары… Я всегда посещаю это место, совершаю молитву за этих ребят. Им бы еще жить и жить…

Всем сейчас нужна поддержка, своей песней я хотела придать сил людям. Победа обязательно придет, потому что мы – очень сильный, сплоченный народ. Вот с такими мыслями я взялась за эту песню.

– Венера Ахатовна, на каких музыкальных площадках ее можно услышать?

– Песня записана всего три дня назад, готовую запись получила только сегодня ночью. Я надеюсь, что мы ее услышим и по радио. Думаю, эта песня не останется без внимания.

Нам сейчас очень нужны такие песни. Но их нет. Наши артисты предпочитают петь о любви, романтике. Но люди нуждаются и в серьезных темах, особенно сейчас, когда многих семей коснулась беда.

–​​​​​​​ Вы кому-нибудь показали уже песню? Есть отзывы?

– У меня есть свой «худсовет» из девчонок, с которыми я общаюсь. От них получаю очень теплые отзывы. «Очень хорошая, актуальная песня получилась, пробирает до глубины души», «Аранжировка сильная», – пишут они. Один мой знакомый написал: «Большое спасибо. В вашем исполнении ожидаемая, жизненная песня на повестку дня». Дала послушать своим коллегам на кафедре. Многие плакали, песня действительно тронула их.

–​​​​​​​ Вы хотели бы донести эту песню до ребят на специальной военной операции?

– С коллегами мы часто выезжаем на благотворительные концерты. На кафедре мне сказали: «Венера Ахатовна, давайте поедем в госпиталь с концертом». Я поддержала эту идею. Сейчас начнем готовить программу, – рассказала певица.

Разина Саетгараева Фото: из личного архива

«Стихи патриотического духа мне удаются лучше»

Автор слов к песне «Җиңү килә» – писатель, поэт, член Союз писателей Татарстана Разина Саетгараева сейчас проживает в селе Биклянь Тукаевского района. В беседе с корреспондентом «Интертат» она рассказала, как создавалась песня, какие чувства и переживания она в нее вложила:

– Венера Ахатовна мне сказала: «Разина, нам надо написать такую песню, эти события сейчас волнуют всех жителей страны. Ребята повторяют подвиги наших героев Отечественной войны, восхищаюсь ими. Сможем ли мы отразить все эти чувства в песне?» Я сказала, что сделаю все возможное. Слова к песне появились довольно быстро. Венере Ахатовне они понравились, тут же отдала композитору. Текст вошел без единой правки, в таком виде, как я его написала. Сегодня получила от нее готовую песню, очень рада была ее услышать. Она настолько пронзительная, до мурашек… Здесь, в больнице, показала своему врачу, она тоже плакала, даже дослушать не смогла. Сколько ребят погибает, скорее бы это закончилось.

Стихи патриотического характера мне удаются лучше, потому что мы с детства воспитывались в духе пионерии, комсомола – это у нас уже в крови. Среди моих односельчан довольно много уехавших на СВО добровольцев, некоторые сейчас восстанавливаются в госпитале.

Скорее бы нам встретить утро Победы! Пусть каждый раз, когда звучит песня, победа станет еще на шаг ближе.

Лейсан Рахматуллина, «Интертат», перевод с татарского