Министр строительства РТ оценил, как идет восстановление Лисичанска

Лисичанск с рабочим визитом посетил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин. Он провел рабочую встречу с вице-премьером Республики Татарстан Евгением Варакиным и представителем генерального подрядчика ГУП «Татлизинг». На встрече обсуждался ход работ по ремонту социальных объектов города Лисичанска, а также другие важные вопросы в сфере строительства и ЖКХ.

То, что руку на импульсе восстановления Лисичанска держит лично Айзатуллин, означает большие и уверенные перспективы. У министра большой практический опыт строительства и реконструкции объектов разного назначения в Татарстане. Он начинал карьеру профессионального управленца с дорожно-строительной сферы в структуре ГКУ «Главтатдортранс», был заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. Потом руководил ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Под его контролем в последние годы было освоено 400 млрд рублей, построено около 40 тысяч объектов.

Нежданным экзаменом на профессионализм для Марата Айзатуллина стало внеплановое строительство республиканской инфекционной больницы им. Агафонова. Эта стройка не входила ни в одну из госпрограмм, но в условиях пандемии задачу необходимо было решить в рекордные сроки. И она была решена. Четырехэтажное здание общей площадью 15 000 квадратных метров возвели за 100 дней. Это позволило крупнейшим республиканским клиникам Татарстана выйти из режима COVID- госпиталя и возобновить плановый стационарный прием пациентов.

Можно не сомневаться: задачи, которые поставил Марат Мансурович, побывав в Лисичанске, будут решаться быстро и качественно.