Минниханов показал, как идет строительство М12 в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых запечатлены работы по возвездению трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург в республике.

«Строительство участка автодороги М12 в Татарстане идет полным ходом!» — написал руководитель республики.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

В Татарстане трасса пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность составит 142 километра.

Фотографии: https://t.me/rustamminnikhanov/334