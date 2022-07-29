Хуснуллин: До конца года планируется ввести в эксплуатацию 95 км трассы М12

Уже в 2022 году будут введены в эксплуатацию 95 км трассы М12 «Москва — Казань — Екатеринбург». Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, я Вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 км. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим», — рассказал вице-премьер.

Он отметил, что строительство автотрассы началось полтора года назад. На сегодня работы выполняют 21 тыс. строителей, задействовано 6 тыс. единиц техники. При этом в течение двух месяцев их количество увеличится до 30 и около 9 тыс. соответственно, передает пресс-служба Кремля.

Также Хуснуллин доложил, что рассматривается возможность продлить трассу до Омска, Новосибирска – с возможностью выхода на границы с Китаем и с Монголией.