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Минниханов показал фотографии с праздника Питрау в Мамадышском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов показал, как отметили праздник Питрау в Мамадышском районе. Фотографии опубликованы в телеграм-канале руководителя РТ.
«В Мамадышском районе в селе Зюри прошел народный праздник кряшен Питрау! На вечерние гуляния съезжаются гости со всей страны! Каждый год Питрау посещает не менее 50 тысяч человек. Бәйрәм белән», — говорится в подписи к снимкам.
Как рассказывал «Татар-информ», Мамадышский район накануне собрал более 50 фольклорных коллективов из 20 районов Татарстана, а также из четырех других регионов России. На площадке готовились пышные оладьи и одинокие сердца соединяла «поляна любви».
Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
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