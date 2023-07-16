Минниханов показал фотографии с праздника Питрау в Мамадышском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов показал, как отметили праздник Питрау в Мамадышском районе. Фотографии опубликованы в телеграм-канале руководителя РТ.

«В Мамадышском районе в селе Зюри прошел народный праздник кряшен Питрау! На вечерние гуляния съезжаются гости со всей страны! Каждый год Питрау посещает не менее 50 тысяч человек. Бәйрәм белән», — говорится в подписи к снимкам.

Как рассказывал «Татар-информ», Мамадышский район накануне собрал более 50 фольклорных коллективов из 20 районов Татарстана, а также из четырех других регионов России. На площадке готовились пышные оладьи и одинокие сердца соединяла «поляна любви».

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана