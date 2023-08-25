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Минниханов показал фото с воздушными шарами над Свияжском
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографией, сделанной участниками фестиваля воздушных шаров. Снимок с видами Свияжска он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Сегодня и завтра вблизи Казани проходит фестиваль воздушных шаров! Делитесь фотографиями, если увидите!» — говорится в подписи к фото.
Напомним, что фестиваль проходит в Татарстане во второй раз. В эти дни в Казань съехались лучшие воздухоплаватели страны, в том числе рекордсмен России по высоте в женском зачете (5 км) Виктория Аршава.
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