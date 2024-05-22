Минниханов показал фото с фестиваля родословной в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». Фотографиями с мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.

Минниханов отметил, что в этом году в фестивале приняли участие 157 семей со всего Татарстана.



«В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, особенно важно уделять внимание развитию семейных ценностей, сохранению истории наших семей», — написал руководитель республики в посте.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова