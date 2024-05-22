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Минниханов показал фото с фестиваля родословной в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». Фотографиями с мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.
Минниханов отметил, что в этом году в фестивале приняли участие 157 семей со всего Татарстана.
«В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, особенно важно уделять внимание развитию семейных ценностей, сохранению истории наших семей», — написал руководитель республики в посте.
фото: телеграм-канал Рустама Минниханова
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