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Общество 22 мая 2024 12:33

Минниханов показал фото с фестиваля родословной в Казани

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Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». Фотографиями с мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.

Минниханов отметил, что в этом году в фестивале приняли участие 157 семей со всего Татарстана.

«В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, особенно важно уделять внимание развитию семейных ценностей, сохранению истории наших семей», — написал руководитель республики в посте.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #фестиваль #фото #Год семьи
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