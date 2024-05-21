В Казани пройдет республиканский этап фестиваля об истории семьи

В Татарском академическом театре им. Г. Камала 22 мая состоится республиканский этап фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Мероприятие проводят в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Госкомархива РТ, жюри фестиваля оценят оригинальность подхода к составлению генеалогического древа, его творческую презентацию и знакомство с семейными ценностями, а также умение готовить национальные блюда. Кроме того, конкурс соберет татарстанские семьи, которые дорожат своими традициями и почитают предков.

Отметим, что мероприятие проводят ежегодно с 2019-го. Ранее на нем победила супружеская пара, солисты Государственного академического симфонического оркестра Татарстана — Гульмира и Антон Дыкины. Их семейное древо уходит корнями в начало XIX века. Всех их связывает музыка, а именно старинная скрипка, на которой играл их предок и которая бережно передается продолжателям рода.

Фестиваль проводится в три этапа: муниципальный, зональный и республиканский и завтра в нем примут участие финалисты предыдущих этапов - представители 6 муниципальных районов республики и Казани: семья Артемьевых из Лаишевского района, семья Гаязовых из Балтасинского района, семья Гиниатуллиных из столицы РТ, семья Каримовых из Черемшанского района, семья Кашаповых из Менделеевского района, семья Тимариных из Тетюшского района.

Каждая семья-участник должна выполнить два условия: представить жюри приготовленные своими руками национальные и семейные блюда и коротко рассказать об их особенностях. Второе подготовить визитные карточки команды, которая включает в себя концертный номер и презентацию родословной.

Обязательное условие конкурса – составить генеалогическое древо на основе подлинных архивных документов с описанием династий, реликвий, семейных легенд. Формат любой — от альбома до панно или баннера.

Победителей наградят памятными дипломами и денежными призами.