Минниханов: Подвиги земляков никогда не сотрутся из нашей памяти

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он выступил с речью на площади Тысячелетия, где проходит парад войск Казанского гарнизона по случаю 9 Мая.

«Уважаемые участники Великой Отечественной войны: труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона и дорогие татарстанцы. Сердечно поздравляю с годовщиной победы многонационального народа над немецко-фашистскими захватчиками», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что из Татарской АССР на фронт ушли свыше 700 тыс. человек, из которых более половины не вернулось.

«Наша республика заплатила за победу огромную, невосполнимую цену. Подвиги наших земляков никогда не сотрутся из нашей памяти», — подчеркнул он.

Минниханов добавил, что под руководством Президента РФ Владимира Путина российская армия продолжает наращивать оборонный потенциал и обеспечивать защиту страны.

Ранее Президент Татарстана возложил цветы к Вечному огню в казанском парке Победы.