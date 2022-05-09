Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню в казанском парке Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов утром 9 мая посетил парк Победы в Казани. Руководитель республики принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню.

Вместе с Рустамом Миннихановым дань памяти защитникам Родины пришли выразить Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также ветераны и участники молодежных патриотических движений.

«Поздравляю вас с праздником Победы», — обратился к молодежи Рустам Минниханов. В ответ собравшиеся поприветствовали его троекратным «Ура!».

Перед возложением венков участники мероприятия продемонстрировали скорбь о павших во время войны бойцах, выстояв традиционную минуту молчания. Затем зазвучали гимны России и Татарстана. В это время гости и почетный караул возложили цветы и венки к Вечному огню.

Затем делегация прошла вглубь парка, посетив череду монументов, в том числе — памятник матерям и вдовам погибших воинов. Конечным пунктом маршрута высоких гостей традиционно стала рубка подводной лодки «Казань», где состоялось торжественное фотографирование. По окончании официальной части мероприятия Президент РТ отправился на площадь Тысячелетия, где стартует парад войск Казанского гарнизона по случаю Дня Победы.

После отъезда официальной делегации мероприятия на площадке парка Победы продолжились. В течение дня гости парка смогут увидеть парад юнармейцев и посетить фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы».