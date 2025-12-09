Минниханов: Подвиги героев Отечества вдохновляют нас
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился в социальных сетях к жителям республики по случаю Дня героев Отечества.
«Герои Отечества выбирают путь служения и чести. Их подвиги и верность долгу вдохновляют нас, а пример мужества учит быть сильнее. С Днем Героев Отечества!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX.
Руководитель республики процитировал одну из строф стихотворения Фатиха Карима (1908–1945) «Ант» («Клятва»):
Синең өчен, шушы балам өчен,
Нәселем өчен, Туган ил өчен,
Мылтык тотып баскан җиремнән
Бер адым да артка чигенмәм.
Рустам Минниханов также выложил музыкальное видеопоздравление с Днем героев Отечества (документальные кадры в клипе соединяются с иллюстративными).
Видео: max.ru/rustamminnikhanov.