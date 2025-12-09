news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 декабря 2025 08:17

Минниханов: Подвиги героев Отечества вдохновляют нас

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов: Подвиги героев Отечества вдохновляют нас
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился в социальных сетях к жителям республики по случаю Дня героев Отечества.

«Герои Отечества выбирают путь служения и чести. Их подвиги и верность долгу вдохновляют нас, а пример мужества учит быть сильнее. С Днем Героев Отечества!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX.

Руководитель республики процитировал одну из строф стихотворения Фатиха Карима (1908–1945) «Ант» («Клятва»):

Синең өчен, шушы балам өчен,
Нәселем өчен, Туган ил өчен,
Мылтык тотып баскан җиремнән
Бер адым да артка чигенмәм.

Рустам Минниханов также выложил музыкальное видеопоздравление с Днем героев Отечества (документальные кадры в клипе соединяются с иллюстративными).

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.

читайте также
Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в День Героев Отечества
Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в День Героев Отечества
#день героев отечества #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025