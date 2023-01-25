«Проведена большая работа»: Минниханов подвел итоги коллегии Минцифры РТ

За прошедший 2022-й, утвержденный как Год цифровизации в Татарстане, была проделана большая работа: подготовка кадров, обеспечение материально-технического состояния ведомств республики и перевод всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минцифры РТ.

«На самом деле за Год цифровизации в Татарстане проведена большая работа — это и подготовка кадров, в каждом министерстве у нас прошли обучения, в каждом муниципалитете. Мы очень подробно каждое ведомство пропустили в части цифровизации, материально-технического состояния», — сказал Президент РТ.

Так, одним из самых важных достижений за 2022-й стало открытие ИТ-парка имени Башира Рамеева. Кроме того, Президент отметил большой вклад в развитие отрасли самого молодого города России — Иннополиса.

«У нас есть Иннополис, который, по моему мнению, имеет федеральное значение, и благодаря поддержке Российской Федерации у нас есть возможность расширить университет города. То есть механизм закрутился и его нужно обязательно поддерживать», — добавил Минниханов.

Президент также отметил, что ИТ-компании Татарстана нуждаются в поддержке как федеральной, так и региональной. Минниханов подчеркнул, что с одной стороны стало тяжело, а с другой — все рынки стали открыты.

Он также обратил внимание на вопрос развития направления ИТ на муниципальном уровне. По его словам, важно, чтобы муниципалитеты перенимали опыт цифровизации и перевода услуг в электронный вид.

«Но самое главное — это люди. Сегодня были в КФУ и увидели много наработок в части ИТ. Все это надо систематизировать, и появятся реальные результаты. По каждому вузу нужно расширять возможности», — сказал Президент РТ.

Отдельно он упомянул вклад ИТ-сферы в проект «Безопасный город». По его словам, благоприятная ситуация в Татарстане во многом обязана тем платформам, которые внедрили в республике.

«Сегодня день, когда мы говорим о наших достижениях и успехах», — заключил Минниханов, переходя к церемонии награждения работников отрасли ИТ, связи и цифрового развития.