Минниханов подвел итоги Дня знаний в Татарстане

По данным статистики, 1 сентября в школы Татарстана пошли более 511 тыс. детей, в том числе свыше 57 тыс. первоклассников, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов. От лица руководства РТ он поздравил всех учащихся с Днем знаний, пожелал им успехов и движения вперед.

Минниханов напомнил, что к началу учебного года в Татарстане сдано 11 школ, еще 37 было отремонтировано и модернизировано. Возведение еще одной, 12-й школы находится в завершающей стадии.

Он напомнил, что в День знаний с рабочим визитом в республике находится вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Он посетил лицей Университета Иннополис, мы открыли три объекта в кампусе Университета Иннополис, открыли кампус КАИ. Я считаю, что это очень хорошая поддержка для высшей школы и хорошие возможности для организации учебы иногородних студентов», — заметил он.

Рустам Минниханов обратился к Минобрнауки Татарстана, главам районов, руководителям вузов и ссузов, директорам школ с поручением обеспечить бесперебойную работу учебных заведений.