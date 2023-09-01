Чернышенко: Иностранных студентов в Иннополисе в среднем больше, чем в других вузах РФ

Количество иностранных студентов Университета Иннополис в среднем больше, чем в других вузах России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на торжественном собрании с первокурсниками по случаю Дня знаний.

«Здесь учится большое количество иностранных студентов. Это говорит об уровне образования в Университете Иннополис», – отметил Чернышенко.

В этом году университет принял 432 первокурсника из 18 стран. Всего на обучение в вуз по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в этому году поступило более 11,2 тыс. заявок, в том числе из стран Европы, Северной Америки, Африки, Азии, СНГ, Южной Америки, Австралии, Океании и СНГ.

Он вспомнил момент, когда Раис Татарстана Рустам Минниханов предлагал ему построить новые общежития для студентов этого университета. «Мы все думали, а будет ли спрос, будут ли студенты. Сейчас мы видим 25 новых студентов, отобранных в огромном конкурсе. Желаю вам успехов, чтобы вы стали достойными гражданами нашей Родины», – обратился он к учащимся.

В инновационном городе Иннополис созданы все условия, чтобы учиться, жить, работать, разрабатывать интересные проекты в партнерстве с крупными технологическими компаниями, подчеркнул вице-премьер. «Важно, чтобы наука, образование и технологическая среда были вместе. Иннополис в этом смысле уникальное место. Это город будущего», – отметил он.

Рустам Минниханов добавил, что за короткое время еще достаточно молодой Университет Иннополис занял достойное место в системе авторитетных вузов России. «Здесь есть компетенции, которых нет в других образовательных организациях. И задачи, которые ставит глава государства [Владимир Путин] по обеспечению технологического суверенитета, здесь как раз можно решить», – заметил руководитель республики.

Ректор университета Александр Тормасов сообщил, что в приемную кампанию этого года конкурс в вуз составил около 25 человек на место.

«Используйте возможности университета по максимуму. Пробуйте себя везде. У нас более 60 клубов по интересам – от научных до спортивных. Но помните, что учеба для вас – приоритет», – заявил он первокурсникам.

В День знаний Чернышенко и Минниханов также открыли новые жилые корпуса общежитий Университета Иннополис.