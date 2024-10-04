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Минниханов подписал закон об увеличении стоимости патентов для иностранцев в РТ
В Татарстане с 1 января 2025 года увеличится стоимость патента для иностранных работников. Соответствующий закон подписан Раисом республики Рустамом Миннихановым.
Согласно документу, коэффициент, отражающий особенности рынка труда в субъекте, составит 2,35. Его величина напрямую влияет на стоимость патента: фиксированный платеж в размере 2880 рублей будет умножаться на этот показатель. Таким образом, стоимость патента с нового года будет составлять 6768 рублей. Это на 539 рублей больше, чем в текущем году, когда коэффициент составляет 2,163.
Установленный коэффициент позволит обеспечить поступление налогов от иностранных сотрудников и помогает легально привлекать мигрантов к труду на основании патентов. Увеличение этой суммы, как заявила на заседании Государственного Совета РТ глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, связано с увеличением заработных плат иностранных работников.
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