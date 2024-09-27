Стоимость патента для иностранцев в Татарстане увеличится до 6768 рублей

В Татарстане стоимость патента для иностранных работников в 2025 году увеличится и составит 6768 рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

На следующий год предлагается ввести региональный коэффициент в размере 2,35 к установленному на федеральном уровне фиксированному платежу за патент, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Коэффициент влияет на размер патента. Коэффициент исчисляется на основе соотношения 13-процентного налога на доходы физлиц и среднемесячной зарплаты иностранных работников, которая прогнозируется на 2025 год в размере более 52 тыс. рублей», – уточнила спикер.

По ее словам, устанавливаемый коэффициент позволит пресекать «теневые» выплаты за счет возможности легально трудоустраивать мигрантов на основании патентов. Кроме того, обеспечит поступление налогов в бюджет от доходов иностранных работников. В прошлом году эта сумма достигла более 2 млрд рублей, в этом году – свыше 1,6 млрд рублей. На следующий год прогнозируется в объеме 2,3 млрд рублей.

В этом году стоимость патента для иностранных работников составляет 6229 рублей.